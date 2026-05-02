واشنطن توجه رسالة الى لبنان وتدعو لحوار مباشر مع "إسرائيل"
اعتقال صحفية ألمانية وصحفي كردي في الرقة
دوليات
2026-05-02 | 07:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أكدت
الحكومة السورية
اعتقال الصحفية الألمانية
إيفا ماريا
ميشلمان والصحفي الكردي التركي أحمد بولاد خلال عملية أمنية بمدينة
الرقة
في 18 كانون الثاني الماضي.
وقال مدير شؤون الصحافة في
وزارة الإعلام السورية
عمر إبراهيم
، لوكالة
الأنباء الألمانية
(د ب أ) إن "ميشلمان محتجزة حاليا لدى
وزارة الداخلية
تحت إشراف قوى الأمن الداخلي في حلب، وأضاف أن أحمد بولاد تم توقيفه معها. وأبلغت السلطات السورية الحكومة الألمانية بالقضية".
وأشارت تقارير إلى أن "عملية الاعتقال تمت أثناء تفتيش مبنى تابع لمجموعة مرتبطة بـ"قوات
سوريا
الديمقراطية "قسد"، فبعد أن تحصن مقاتلون داخل المبنى، تم اعتقال جميع الموجودين فيه".
وأفادت التقارير بتحديد هوية اثنين من الرعايا الأجانب خلال عملية التفتيش.
وذكر إبراهيم أن الصحفية الألمانية قالت في البداية إنها مواطنة إسبانية وتعمل لدى منظمة تابعة للأمم المتحدة، لكن استفسارا عن الأمر تم بالتوازي لدى
الأمم المتحدة
كشف أنه لا يوجد أي موظفين لديها مفقودين في المنطقة.
وخلال التحقيق، تبين في نهاية المطاف أن المرأة كانت صحفية ألمانية، لكنها لم تتمكن من تقديم أي وثائق تثبت مهمتها الصحفية.
وأضافت
الوزارة السورية
أن "ميشلمان وبولاد حاولا الفرار أثناء التحقيقات الأولية، وقد وثقت
كاميرات
المراقبة هذه المحاولة، مما دفع السلطات إلى توقيفهما بشبهة الوجود غير القانوني داخل مناطق خاضعة لسيطرة الدولة، والتعامل معهما بصفة "مقاتلين أجانب" إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة".
وحسب الوزارة، فإن التحقيقات لا تزال جارية، تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات بشأن طبيعة دخولهما ومهامهما داخل المنطقة.
وأفادت تقارير بأن السلطات السورية طلبت من الحكومة الألمانية معلومات تتعلق بهوية المرأة وخلفيتها.
وحسب أفراد من عائلتها، فإن ميشلمان، وهي من مدينة كولونيا، كانت تعمل كصحفية حرة في سوريا.
وقالت الخارجية الألمانية إنها "تبذل جهودا "مكثفة" من أجل إطلاق سراح ميشلمان التي كانت مفقودة في سوريا، قبل أن يتبين لاحقا أنها محتجزة هناك".
وفي نهاية نيسان زارت ممثلة عن
السفارة الألمانية
بدمشق الصحفية المحتجزة في أول تواصل رسمي معها منذ اعتقالها في كانون الثاني .
مقالات ذات صلة
الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين الاعتداء الإسرائيلي على الصحفيين فى لبنان
09:47 | 2026-03-28
الإرهاق الصحفي يضرب المهنة: تحد عالمي يطال الصحفيين في العراق والعالم
06:19 | 2026-02-14
نقابة الصحفيين تعقد اجتماعها الأول برئاسة نقيب الصحفيين العراقيين
09:55 | 2026-02-12
أول تعليق لواشنطن على اختطاف صحفية أمريكية في بغداد
15:58 | 2026-03-31
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أكبر حاملة طائرات و3 مدمرات امريكية تنسحب من الشرق الأوسط.. ماذا حصل؟
دوليات
28.2%
09:14 | 2026-04-30
أكبر حاملة طائرات و3 مدمرات امريكية تنسحب من الشرق الأوسط.. ماذا حصل؟
09:14 | 2026-04-30
حالة جوية غير مسبوقة بهذا التوقيت من كل عام.. ترقبوا الاسبوع القادم
محليات
26.57%
02:55 | 2026-05-01
حالة جوية غير مسبوقة بهذا التوقيت من كل عام.. ترقبوا الاسبوع القادم
02:55 | 2026-05-01
السوداني يصدر توجيهاً بشأن ارتفاع اسعار البيض
اقتصاد
26.11%
11:51 | 2026-05-01
السوداني يصدر توجيهاً بشأن ارتفاع اسعار البيض
11:51 | 2026-05-01
تحديد سعر الأمبير للمولدات في بغداد لشهر أيار
محليات
19.12%
09:37 | 2026-04-30
تحديد سعر الأمبير للمولدات في بغداد لشهر أيار
09:37 | 2026-04-30
المزيد
اخترنا لك
الإمارات: عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي
08:54 | 2026-05-02
عبر قرارات ترامب.. الولايات المتحدة تعتزم معاقبة أوروبا
07:52 | 2026-05-02
الجيش الاسرائيلي يتوغل مجددا في ريف درعا الغربي بسوريا
07:27 | 2026-05-02
مسؤول إيراني يلوح بتجدد الحرب مع واشنطن
06:09 | 2026-05-02
8 شهداء بغارات على لبنان وإنذار بإخلاء 9 بلدات بالجنوب
05:53 | 2026-05-02
أرقام تكشف فشل حصار مضيق هرمز
05:20 | 2026-05-02
