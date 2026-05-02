الإمارات: عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي



أعلنت الإماراتية عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء البلاد، ورفع الإجراءات التي طبقت مؤقتا.



وذكرت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية.



وأعربت الهيئة عن تثمينها لتعاون المسافرين وشركات الطيران خلال الفترة الماضية، مؤكدة جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي مستجدات محتملة.