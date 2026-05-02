الجيش الأمريكي يكشف عن تحويل مسار 48 سفينة ضمن حصار "الموانئ الإيرانية"

أعلنت الأميركية (سنتكوم)، السبت، أنها قامت بتحويل مسار 48 سفينة خلال العشرين يوما الماضية، وذلك لضمان الامتثال للقيود المفروضة ضمن الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية.

وتشن حملة أطلق عليها مسؤولون اسم "الغضب الاقتصادي"، وتشمل فرض عقوبات، وحصار الموانئ الإيرانية، ومصادرة السفن المرتبطة بطهران في المياه حول العالم.