انضمام عضو جديد لفريق المفاوضات الأمريكية مع إيران

وأضافت " ": "انضم ستيوارت إلى فريق التفاوض الإيراني، الذي ضم ، صهر ، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، قبيل فشل محادثات إسلام آباد التي قادها نائب الرئيس جي دي فانس في أوائل أبريل".وأوضحت أن "ستيوارت تم تعيينه من قبل جاريد كوشنر (صهر ترامب)، وكان يعمل سابقا في عن الديمقراطية (FDD)، حيث يتمتع بخبرة متخصصة في الشؤون النووية".وقد طلب مؤخرا من مسؤولين أمريكيين، من بينهم وزير الطاقة رايت، توضيح سبب عدم وجود خبراء نوويين أمريكيين من أو وزارة الطاقة ضمن فريق التفاوض مع .وقال رايت، ردا على سؤال حول من يقدم الخبرة النووية للمفاوضين خلال شهادته أمام لجنة الموارد والطاقة الوطنية في في 21 أبريل: "أنا الشخص الأول، ولدي خبرة في المجال النووي أيضا، لكن أعضاء فريقنا المعني بمنع الانتشار النووي يشاركون في هذا الأمر، ولدينا فريق متخصص يركز على إيجاد حلول للأزمة الإيرانية، وذلك بحسب تطوراتها".وعمل ستيوارت سابقا لدى عضو الكونغرس ، الجمهورية عن ، وذكرت أن ستيوارت "من أبرز خبراء في السياسة الإيرانية".