بعثة إيران الأممية: لا توجد قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم

ونددت البعثة الإيرانية لدى بـ"السلوك المنافق" من جانب التي تطالب بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب لاتهامها بالسعي لامتلاك القنبلة الذرية، وهو ما تنفيه .وكتبت البعثة في حسابها على منصة "إكس": أمر مخز للغاية! على مدى 56 عاما، انتهكت - التي تمتلك آلاف الرؤوس الحربية النووية وتعد الدولة الأولى في نشر هذه الأسلحة - التزاماتها علنا في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي بموجب المادتين 1 و6 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".وأضافت: "لا ينبغي منح الولايات المتحدة أي فرصة لممارسة سلوكها المنافق، وقانونيا، لا يوجد حد لمستوى تخصيب اليورانيوم، طالما يتم ذلك تحت إشراف ، كما كان الحال مع إيران".وفي ظل استمرار تعثر محادثات السلام وانتقاد الرئيس الأمريكي لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات، أشار مسؤول عسكري إيراني السبت إلى أن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة "احتمال وارد".ويسري منذ الثامن من نيسان اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نحو أربعين يوما من الضربات الإسرائيلية الأمريكية على إيران ورد الأخيرة بهجمات طالت المصالح الأمريكية في المنطقة.