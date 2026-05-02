غداً.. الكابينت الإسرائيلي يبحث استئناف الحرب على غزة

وتلقى وزراء الكابينت دعوة لجلسة ستتناول بحث استئناف الحرب على ، إذ من المقرر أن تعقد يوم الأحد بعدما لم يلتئم الكابينت يوم الخميس؛ بحسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11".واعتبر مسؤول إسرائيلي أن "حماس لا تلتزم بالاتفاق ونزع السلاح"، مشيرا إلى عقد تل أبيب محادثات مع الوسطاء بشأن ذلك.من جانبها ذكرت صحيفة " " العبرية أن لن تمنح "الضوء الأخضر" لاستئناف القتال الشامل في غزة، حيث انشغال الجيش بالجبهة الشمالية وإيران يجعل إدارة حرب مكثفة في القطاع أمرا صعبا، بينما الاكتفاء بـ "عمليات جراحية" محدودة (جز العشب) بدلاً من الهجمات الواسعة.يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل خروقاتها وقصفها في غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش، في إطار تنصلها من استكمال استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، بضمنها البروتوكول الإنساني في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أهالي القطاع.وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق انسحاباً أوسع للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، الذي يواصل احتلال أكثر من 50% من مساحته، وإعادة الإعمار، مقابل بدء نزع سلاح الفصائل، وهو ما لم تنفذه إسرائيل أيضا، وتتجاوزه بالإصرار على نزع السلاح أولا.