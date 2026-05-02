إصابة أربعة أشخاص بإطلاق نار جنوب لندن

ووفقا للمعلومات المتوفرة، أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة جراء إطلاق نار من سيارة في حي بريكستون جنوب العاصمة البريطانية ، في الساعات الأولى من صباح السبت، بحسبما أعلنت الشرطة.ونوهت القناة بأن مطلق النار من سيارة شخص مجهول استهدف حفل يضم عددا كبيرا من الأشخاص.أحد المصابين شاب يبلغ من العمر 25 عاما في حالة حرجة، أما باقي المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و47 و70 عاما، فحالتهم مستقرة.وتلقت الشرطة بلاغات عن إطلاق نار في شارع كولد هاربور لين، حيث وصلت الفرق الأمنية إلى المكان خلال دقائق من وقوع الحادث، وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية، مشيرة إلى أنه لم يتم توقيف أي مشتبه به حتى الآن.