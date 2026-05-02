ترامب: سأدرس الخطة التي أرسلتها إيران

أعلن الرئيس الأمريكي ، أنه سيدرس الخطة التي أرسلتها ، فيما أشار الى أن حصار موانئ إيران ودود للغاية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ، "تم إطلاعي على مفاهيم الاتفاق مع وسوف يتم موافاتي بالصياغة الدقيقة"، معتبرا أن "حصار موانئ إيران ودود للغاية".

وردا على سؤال بشأن استئناف ، قال ترامب إن "هناك احتمالا لحدوث ذلك"، مضيفا "إيران تعرضت لضربات مدمرة وتسعى الآن جاهدةً لإبرام صفقة مع ".

وكشف ترامب أن "هناك طوابير من السفن المتجهة إلى لشراء النفط من بلادنا"، مردفا "الإيرانيون لم يدفعوا بعد الثمن الكافي لما فعلوه".

وتابع "سأدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو"، مضيفا "لا أتصور أن تلك الخطة التي قدمتها إيران ستكون مقبولة".

وكانت أفادت بأن قدّمت عبر باكستان، الدولة الوسيطة مسودة اتفاق لوقف دائم للأعمال القتالية إلى الولايات المتحدة، وهي الآن بانتظار ردّ واشنطن.