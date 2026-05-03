الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 11 قرية وبلدة لبنانية بالإخلاء الفوري

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: " عاجل الى سكان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: الدوير، عربصاليم، الشرقية (النبطية)، جبشيت، برعشيت، صريفا، دونين، بريقع، قعقعية الجسر، القصيبة (النبطية)، كفرصير".وأضاف: "في ضوء قيام بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. لا ينوي المساس بكم".وتابع: "حرصا على سلامتكم. عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة".واختتم: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!".ويوم امس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن هجمات جوية على نحو 120 هدفا نهاية الأسبوع، وذلك في إطار عملياته ضد "حزب الله".من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني مساء أمس، استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي بمرتفع جنيجل في بلدة وفي بلدة البياضة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.بدوره، أكد أن قائده هيكل ناقش مع رئيس على اتفاق وقف إطلاق النار "الميكانيزم" كليرفيلد، الأوضاع الأمنية في البلاد.وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان أمس السبت: "عقد قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية - الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد اجتماعا استثنائيا في قاعدة الجوية".