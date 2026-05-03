ترامب: قد نهاجم ايران مجددا

وذكر مسؤول إيراني كبير أن "مقترحا إيرانيا يرفضه حتى الآن يتضمن فتح وإنهاء الحصار الأمريكي لإيران، مع إرجاء المحادثات بشأن البرنامج ‌النووي الإيراني إلى وقت لاحق".وعند سؤاله عن المقترح الإيراني قبل توجهه إلى في بالم بيتش بولاية فلوريدا أمس السبت، رد ترامب قائلا "أخبروني عن فكرة الاتفاق. سيعطونني الصياغة الدقيقة الآن".وأضاف عبر أنه "لا يستطيع تصور أن تكون المقترحات مقبولة"، مؤكدا أن " لم تدفع بعد ثمنا كبيرا بما يكفي نظير ما فعلته".وردا على سؤال عن احتمال استئناف ، قال ترامب "لا أريد أن أقول ذلك. أعني، لا أستطيع أن أقول ذلك لصحفي. إذا أساؤوا التصرف، إذا فعلوا شيئا سيئا، سنرى حينها. لكن هذا احتمال قد يحدث".وأوضح ترامب في وقت سابق أنه لا يفضل "من الناحية الإنسانية" اتخاذ مسار عسكري ضد إيران، وأخبر قادة بأنه لا يحتاج إلى إذنهم لتمديد الحرب إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده القانون عند الجمعة مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار "أنهى" الأعمال القتالية.وذكر ترامب مرارا أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ⁠وقال يوم الجمعة إنه غير راض عن أحدث مقترح إيراني. من جانبه، أكد أن مستعدة لمسار الدبلوماسية إذا غيرت نهجها.