رجل أعمال يربح 25 مليون دولار في ليلة واحدة بسبب ميسي

وأكد بيت-ديفيد في تصريحات عبر إحدى منصات البودكاست أن قيمة منزله قفزت بأكثر من 25 مليون دولار أمريكي في وقت قياسي.وأوضح قائلا: "وفقا للوضع الحالي حققت ربحا يتجاوز 25 مليون دولار أمريكي كقيمة رأسمالية خلال ليلة واحدة فقط".وتابع: "قيمة المنزل تتجاوز 60 مليون دولار أمريكي وهو ما يعني أنني ربحت أكثر من 25 مليون دولار في ليلة واحدة بمجرد أن أصبحت جارا لميسي".وأضاف رجل الأعمال أن انتقال إلى المنزل المجاور كان العامل الأبرز في هذه القفزة مشيرا إلى أن الحي الذي يقيم فيه يعد من أكثر المناطق فخامة وأمانا حيث يقع داخل مجمع سكني مغلق على جزيرة بمدخل واحد فقط مع إجراءات أمنية مشددة.وانضم ميسي إلى في صيف 2023 عقب نهاية عقده مع الفرنسي وجدد عقده مع إنتر حتى نهاية عام 2027.