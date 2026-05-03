قاليباف: السيد الخامنئي طلب عدم بحث الملف النووي خلال المفاوضات

وكتب زارعي على منصات التواصل الاجتماعية: " الخاص من اللقاء مع رئيس فريق التفاوض هو أن خير الدنيا والآخرة في طاعة ولي ، وهو الآن آية الله السيد مجتبى ".وأردف نقلا عن قاليباف قوله إن "أساس مفاوضات إسلام آباد كان بإذن من قائد الإسلامية فبدون إذن السيد القائد، لا تنعقد أي مفاوضات شرعا وقانونا".وأضاف: "لم أكن (قاليباف) أبدا متطوعا للتفاوض أو مسؤولا عن التفاوض مع العدو الأمريكي، لكن بعد قرارات موحدة في أركان النظام، قمت بواجبي دفاعاً عن إنجازات النظام ودماء الإمام الشهيد والشهداء والشعب والمقاتلين في والإسلام. كنت أعلم أنه ستُقال أقاويل، لكن كان عليّ أن أراهن بسمعتي".وتابع: "بالإضافة إلى إذن المفاوضات، فإن محتوى المفاوضات أيضا سار ضمن إطار الإذن المبلغ من قائد الثورة الإسلامية. عندما أراد الجانب الأمريكي الدخول في نقاش تخصصي حول الملف النووي، قيل لهم إن الهيئة ممنوعة من قبل قائد الثورة من الدخول التخصصي في هذا الموضوع. ومن الآن فصاعدا، سيكون القرار في هذا المجال حصريا للقائد، ولكن يجب أن ندرك أننا في حالة حرب، وأن القرارات تُعدّل وتحسّن باستمرار بناءً على آخر المعلومات وبإشرافه. من البديهي أن القرار النهائي يعود لقائد الثورة، والجميع يمتثلون، ولا يوجد أي خلاف في هذا المجال".وأشار إلى أنه "احتراما لإذن السيد القائد، في الساعة ذاتها، شخصيا وقبل الدخول إلى إسلام آباد، منعتُ حضور رئيس منظمة الطاقة الذرية للجمهورية الإسلامية في تشكيلة فريق التفاوض".وشدد على أن " وشعب من شروط الدخول في مرحلة وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى أن ذلك كان أمرا من السيد القائد، لكننا كنا جميعا متفقين على هذا الأمر، حتى أن الدكتور بزشكيان قال في الاجتماع: لا نقبل فصل "حزب الله"، لأن هذا العمل جبن وخسة".