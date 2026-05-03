السلطات الإيرانية تعتزم تحويل جامعة تعرضت للقصف إلى متحف حرب

وقال ظفر الله كلانتري، رئيس للتكنولوجيا، السبت إنه "سيتم الحفاظ على الموقع المدمر كمتحف حرب داخل الجامعة، ليكون شاهدا على الاضطهاد الذي عانته البلاد عبر التاريخ".وأشار إلى أنه تم تخصيص أرض أخرى "لبناء " للجامعة، وفق "إرنا".وبحسب رئيس الجامعة، تناهز التقديرات الأولية للأضرار التي لحقت بمباني الجامعة ومعداتها 9,5 مليون يورو، وفق ما نقلته فرانس برس.تعرضت جامعة أصفهان، وهي من أكبر الجامعات في ، لضربات أميركية إسرائيلية في آذار/مارس، بعيد اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير.وبحسب السلطات، استهدفت الضربات أكثر من 30 جامعة في أنحاء إيران، بما في ذلك في العاصمة ، بالإضافة إلى مناطق سكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية.دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في 8 نيسان/أبريل، لكن خطر استئناف العمليات العسكرية لا يزال قائما في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.