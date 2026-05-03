أسعار البنزين في الولايات المتحدة تقترب من 4.5 دولارات للغالون



أعلنت الرابطة الأميركية للسيارات، الأحد، ارتفاع متوسط سعر البنزين العادي في إلى 4.446 دولارات للغالون، مقترباً من حاجز 4.5 دولارات، مقارنة بنحو 2.99 دولار قبل اندلاع الحرب، ما يمثل زيادة تقارب 49%.



وأرجعت الرابطة هذا الارتفاع إلى صعود أسعار النفط الخام وتزايد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة الشحن وأسواق الطاقة.



وأشارت إلى وجود تفاوت في الأسعار بين الولايات، حيث تسجل الولايات الغربية والساحلية مستويات أعلى من المتوسط الوطني، في حين تبقى الولايات المنتجة للطاقة أقل سعراً نسبياً، مؤكدة أن بياناتها تُعد من أبرز المؤشرات اليومية لمتابعة أسعار الوقود عبر مسح واسع لمحطات .