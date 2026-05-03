هجوم بزوارق صغيرة على سفينة قرب السواحل الإيرانية دون إصابات

أفادت ، بتلقي بلاغ عن حادث بحري على بُعد 11 ميلاً بحرياً غرب مدينة سيريك في .

وذكرت الهيئة في منشور لها، أن ربان سفينة شحن كانت متجهة شمالاً أبلغ عن تعرضها لهجوم من عدة زوارق صغيرة، دون الكشف عن هوية المهاجمين.



وأكدت أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولا توجد تقارير عن أضرار بيئية جراء الحادث.