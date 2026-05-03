وزير الحرب الأمريكي مصاب بهذا المرض

وفي نهاية نيسان، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن العديد من موظفي البنتاغون فقدوا ما تبقى لديهم من ثقة في هيغسيث بعد بدء العملية العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد .كما أشارت صحيفة "هيل" إلى أن الجمهوريين في يفقدون الثقة في هيغسيث ويعربون عن استيائهم من عدم الاستقرار الوظيفي في البنتاغون.وجاء في "الغارديان": "تدعي بعض المصادر الداخلية أن (هيغسيث) يعبر عن الخوف والبارانويا من إقالته من وظيفته من قبل "، ووفقا لمتحدثي الصحيفة، فإن رئيس البنتاغون يبتعد بشكل متزايد عن جهاز مسؤولي الوزارة، ويقتصر على دائرة ضيقة من الأصدقاء المقربين والأقارب.فعلى سبيل المثال، يحضر هيغسيث بعض الاجتماعات الرسمية برفقة زوجته . ومن بين المقربين الآخرين إليه: شقيقه ، الذي عينه مستشارا كبيرا، والمحامي تيم بارلاتوري، وجندي مشاة البحرية السابق ريكي بوريا.ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه العلاقة بين ترامب وهيغسيث توترا متصاعدا، خاصة بعد إعلان يوم السبت عن تخفيض كبير للقوات الأمريكية في بأكثر من 5 آلاف جندي، وهو القرار الذي أكده البنتاغون لاحقا، مما أثار تساؤلات حول مدى تماسك في ظل هذه الظروف.