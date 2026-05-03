تفاصيل مقترح اتفاق من 3 مراحل بين إيران والولايات المتحدة

وذكر الموقع أن المرحلة الأولى تركز على تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، مع تشكيل مرجعية دولية لضمان عدم تجدد القتال، إلى جانب تعهد متبادل بعدم الاعتداء بين والولايات المتحدة، يشمل حلفاء وإسرائيل.كما تتضمن هذه المرحلة فتح تدريجياً، ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وانسحاب القوات الأميركية من محيط إيران البحري، مع إنهاء حالة التحشيد العسكري.أما المرحلة الثانية فتطرح تجميداً كاملاً لعمليات تخصيب اليورانيوم لفترة قد تصل إلى 15 عاماً، على أن يُستأنف التخصيب لاحقاً بنسبة 3.6% وفق مبدأ “صفر تخزين”، مع رفض تفكيك البنية التحتية النووية، وبحث مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.وتنص المرحلة ذاتها على آلية واضحة لرفع العقوبات مقابل الالتزامات النووية، تشمل الإفراج التدريجي عن الأموال الإيرانية المجمدة ضمن جدول زمني محدد.وفي المرحلة الثالثة، يقترح الاتفاق إطلاق حوار استراتيجي مع والإقليمية، بهدف بناء نظام أمني شامل يغطي المنطقة بأكملها.