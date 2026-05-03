ترامب: المقترح الإيراني الجديد غير مقبول

وصف الرئيس الأمريكي ، الأحد، المقترح الإيراني الجديد بـ"غير المقبول".

وقال وفق هيئة البث الإسرائيلية، "اطلعت على المقترح الإيراني الجديد وهو غير مقبول"، مضيفا " المعركة تسير بشكل ممتاز".

وكان موقع انتخاب الإيراني نشر، مساء الأحد، تفاصيل مقترح اتفاق طرحته ، يتضمن ثلاث مراحل رئيسية لمعالجة التصعيد الإقليمي والملف النووي.



وذكر الموقع أن المرحلة الأولى تركز على تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، وفتح تدريجياً، ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وانسحاب القوات الأميركية من محيط البحري، مع إنهاء حالة التحشيد العسكري.



أما المرحلة الثانية فتطرح تجميداً كاملاً لعمليات تخصيب اليورانيوم لفترة قد تصل إلى 15 عاماً، على أن يُستأنف التخصيب لاحقاً بنسبة 3.6% وفق مبدأ "صفر تخزين"”، مع رفض تفكيك البنية التحتية النووية، وبحث مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.



وفي المرحلة الثالثة، يقترح الاتفاق إطلاق حوار استراتيجي مع والإقليمية، بهدف بناء نظام أمني شامل يغطي المنطقة بأكملها.