في سوريا.. تعميم لتنظيم وترخيص التظاهر السلمي

وبحسب التعميم، يتوجب على الراغبين بتنظيم مظاهرة تشكيل لجنة تنظيمية تضم رئيساً وعضوين على الأقل، على أن يتم تقديم طلب الترخيص إلى المحافظة المعنية، والتي تقوم بدورها بإحالته خلال مدة أقصاها 24 ساعة إلى للنظر فيه.

وتبت اللجنة في الطلب خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه، وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة يُعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية على تنظيم المظاهرة، كما يحق لطالبي الترخيص الطعن في قرار الرفض أمام خلال أسبوع من تاريخ التبليغ.

وينص التعميم على أن الجهات المختصة تتولى تأمين الحماية اللازمة للمظاهرات المرخصة، في حين تلتزم بالحفاظ على النظام العام ومنع أي ممارسات أو شعارات أو أفعال تتجاوز مضمون الترخيص أو تخالف القوانين.

كما يمنح التعميم الحق في طلب إنهاء المظاهرة في حال تجاوزت حدود الترخيص أو شهدت أعمال شغب أو جرائم أو أي إخلال بالأمن والنظام العام.