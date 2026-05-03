ترامب يدعو إلى إصدار عفو عن نتنياهو

وأفادت بذلك والتلفزيون الإسرائيلية "Kan" وقالت: "جدد دعوته للرئيس هرتسوغ للعفو عن ".

وفي مقابلة مع القناة المذكورة أعلاه، كال ترامب المديح لنتنياهو ووصفه بأنه "رئيس وزراء زمن الحرب".



وقال ترامب في المقابلة: "لم تكن لتوجد لولا أنا وبيبي (نتنياهو)، بهذا الترتيب. أنتم بحاجة إلى رئيس وزراء يستطيع التركيز على الحرب وليس على أمور تافهة".



وكان هرتسوغ قد صرح سابقا في مناسبات عديدة بأن قرار عن نتنياهو، الذي يواجه عدة قضايا في المحاكم، سيتم اتخاذه وفقا للقانون والإجراءات التي وضعها النظام القانوني، وكذلك وفقا لما يقتضيه الضمير.



وفي نيسان الماضي، ذكرت صحيفة تايمز، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار، أن هرتسوغ، بدلا من العفو عن نتنياهو في قضية الفساد، يرغب أولا في جعله يعترف بالذنب.