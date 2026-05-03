إيران تعلن عن تسهيلات جديدة للبنانيين الراغبين في السفر إليها​

أعلنت لدى عن تسهيلات جديدة للبنانيين الراغبين في السفر إلى ، مؤكدة إمكانية إصدار تأشيرات الزيارة الدينية والسياحية فورا لدى الوصول في جميع المطارات.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي عقب قرار الحكومة إلغاء الاتفاق السابق بين البلدين، والذي كان ينص على تسهيلات خاصة للدخول عبر المنافذ الحدودية، والعودة إلى نظام التأشيرات التقليدي.

وأوضحت في بيان: "تعلم الإسلامية الإيرانية في المواطنين اللبنانيين الأعزاء الراغبين في السفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنه عطفا على قرار الحكومة اللبنانية بإلغاء الاتفاق القائم بين البلدين، قامت الجهات المختصة الإيرانية باتخاذ الترتيبات اللازمة بما يضمن راحة المواطنين اللبنانيين، بحيث يتم إصدار تأشيرات الزيارة الدينية والسياحية في جميع مطارات بصورة فورية".



وأكدت السفارة أن "رسم هذه يبلغ 20 يورو للبنانيين المتوجهين الى إيران كوجهة سياحية و10 يورو للراغبين في السفر إليها لأداء الزيارات الدينية".



كما ذكرت أن هذه الترتيبات جرى تعميمها على مختلف الجهات الرسمية المعنية، إضافة إلى شركات الطيران التي تسير رحلاتها إلى إيران.