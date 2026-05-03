هبوط اضطراري لطائرة رئيس وزراء إسبانيا في أنقرة

وأضافت أن طائرة هبطت بشكل عاجل في بسبب "عطل فني".وأفاد بيان صادر عن التركية للاتصالات، بأن الطائرة التي تقل سانشيز اضطرت للهبوط اضطراريا بشكل عاجل في أنقرة بسبب عطل "غير متوقع".وذكر البيان أن "الوفد الإسباني برئاسة سيقضي الليلة في أنقرة قبل مغادرته إلى العاصمة الأرمينية ".وكانت الطائرة التي تقل سانتشيز تتجه إلى يريفان ليحضر "القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية".