في سوريا.. اشتباكات عنيفة غرب محافظة السويداء

وقال مصدر أمني لقناة الإخبارية السورية فجر اليوم، إن "المجموعات المتمردة في محافظة السويداء جددت استهدافها نقاط قوى الأمن الداخلي على محور بلدات ريمة حازم وولغا".بدورها، أفادت صفحة "السويداء 24" عبر ، بأن مجموعة من كتيبة 501 "فرسان حمزة" التابعة "للحرس الوطني"، والتي يقودها المدعو يامن الصغير، حاولت التسلل باتجاه محور - ريمة حازم في الريف الغربي لمدينة السويداء.وأضافت الصفحة التي تعنى بأخبار محافظة السويداء السورية، بأن محاولة التسلل جاءت تحت تغطية نارية كثيفة باستخدام رشاشات 23 مم وقصف بصواريخ عيار 107، إلا أن الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي السوري رصدت التقدم مبكرا، واستهدفت المجموعة المتقدمة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.ووفق "السويداء 24"، نتج عن ذلك اندلاع اشتباكات مباشرة بين الطرفين، تلاها استخدام مكثف لقذائف الهاون. ولم تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية بين الطرفين.وكانت المحافظة شهدت أول من أمس قصفا أردنيا لمواقع تجار منها بلدات عرمان وملح وأماكن أخرى.ويسود المشهد العام في السويداء حالة من التوتر السياسي والاجتماعي وتعيش المحافظة في ظل استقطاب حاد عقب التظاهرات التي شهدتها المدينة في أبريل الماضي، والتي تخللتها مطالب بـ"تقرير المصير" ورفض للقرارات الإدارية الحكومية، مما أدى إلى تصاعد حدة الانتقادات الشعبية ضد بعض القوى المحلية. كما تستمر حالة من الحذر والترقب في ظل تعدد الجهات المسلحة غير الرسمية، في حين تظل المحافظة عالقة في تداعيات تعثر الحلول السياسية بين القوى المحلية والسلطة المركزية.