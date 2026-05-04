ضبط 3 مصريين ويميني أثناء دخولهم مكة سيرا على الأقدام

وحسب الأمن العام فقد تم ضبط مقيمين من الجنسية المصرية ومقيم ووافد من الجنسية اليمنية ومواطن لمخالفتهم أنظمة وتعليمات ، ومحاولة دخول سيرا على الأقدام في منطقة برية دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.