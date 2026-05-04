هبوط اضطراري لطائرة رئيس وزراء إسبانيا في أنقرة
المزيد
إيران تعلن تلقيها رد ترامب عبر باكستان
دوليات
2026-05-04 | 05:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,909 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت
وزارة الخارجية الإيرانية
أنها تلقت رد
الولايات المتحدة
عبر الوسيط الباكستاني، مشيرة إلى أن
أمريكا
لن تتخلى بسهولة عن عادة التطلعات المفرطة والمطالب غير المعقولة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية
إسماعيل
بقائي أن "
طهران
لا تزال أمام طرف يغير مواقفه باستمرار، ويطرح في الوقت نفسه قضايا قد تعطل أي مسار دبلوماسي عملياً"، مؤكدا أن "
إيران
في هذه المرحلة لا تتحدث عن أي شيء آخر سوى وقف الحرب وإنهائها بالكامل، وأن القرار بشأن المسار المستقبلي سيتم اتخاذه في وقته المناسب".
وفي شأن المحادثات مع
سلطنة عمان
، كشف بقائي أن "الجانبين على تواصل مستمر بشأن وضع
بروتوكول
وآلية محددة للملاحة الآمنة للسفن في
مضيق هرمز
، وذلك بالتشاور مع الدول المطلة على المضيق".
وأوضح أن "الهدف الأساسي هو تأمين الأمن والاطمئنان في حركة المرور البحرية، وهو الأمر الذي واجه اضطرابات نتيجة بعض الإجراءات الأميركية المخالفة للمواثيق القانونية الدولية"، لافتا الى انه "تم بحث الأبعاد القانونية للموضوع، مع التأكيد على التنسيق الثنائي والاستفادة من استشارات الهيئات الدولية المعنية، متوقعاً أن تستمر هذه المحادثات في الأيام المقبلة وتؤدي إلى نتائج عملية".
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن "الأحداث التي وقعت خلال الأربعين إلى الخمسين يوما الماضية هي نتيجة مباشرة للعدوان العسكري الأمريكي على إيران نيابة عن الكيان الصهيوني"، مضيفا أن "مضيق هرمز قبل 28 شباط كان مكانا آمنا للملاحة الدولية دون أي مشاكل".
وشدد بقائي على أن "شركات الشحن ومالكي السفن يدركون جيدا أن ضمان أمنهم وسلامتهم يتطلب التنسيق مع الجهات المختصة في إيران"، مؤكدا أن "القوات المسلحة الإيرانية تعرف كيف ترد على التهديدات الأميركية".
واختتم بقائي تصريحاته بالإشارة إلى أن "انقساما وخلافا نشأ بين حلفاء
الولايات المتحدة
بعد الهجوم على إيران"، معترفا بأن "مسؤولين ألمان أشاروا إلى أن دخول
أمريكا
الحرب تسبب في تكاليف باهظة".
وأكد أن "الوقت قد حان لكي ترى
الدول الأوروبية
نتائج اتباعها الأعمى للسياسات الأمريكية".
02:55 | 2026-05-03
02:31 | 2026-05-03
06:19 | 2026-05-03
