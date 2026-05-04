الأمين العام لحزب الله: نحن مع الدبلوماسية.. ولا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان

وقال الأمين العام لحزب الله: إن " مُعتدى عليه، وهو من يحتاج إلى ضمانات لأمنه"، مشدداً على أنه "لا وجود لخط أحمر ولا منطقة عازلة، ولن يكون".وأضاف، أن "المقاومة تعمل بأسلوب الكر والفر لمنع العدو من الاستقرار"، مبيناً أن "استمرار المقاومة، والتفاهم الداخلي، والاستفادة من الاتفاق الأمريكي الإيراني، يساعدنا في اجتياز المرحلة".وأكد قاسم: "نحن مع الدبلوماسية التي تؤدي إلى وقف العدوان، ومع دبلوماسية التفاوض غير المباشر"، مبيناً أن "التفاوض المباشر هو تنازل مجاني بلا ثمار، وخدمة لنتنياهو".ووجّه الشيخ قاسم، كلمة إلى شباب المقاومة، قائلاً: "أنتم تصنعون المستقبل، ورايتكم هي الباقية، تحية حب وتلاحم لأهلنا المضحين والنازحين والمؤيدين، وكل الشكر لمن آوى ودعم وساعد".واختتم بالقول: "تحية خاصة لمن أسس اللقاء الوطني، وعقد اجتماعه الكبير الجامع الشامل، نصرةً للمقاومة والوطن والوحدة والتحرير والشرف".