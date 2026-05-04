الخارجية الإماراتية: تجدد القصف الإيراني تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمننا

وذكرت الخارجية في بيان، ان "تجدد القصف الإيراني تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الدولة واستقرارها".واضافت الخارجية "ندين بشدة تجدد القصف الإيراني باستخدام الصواريخ والمسيرات"، مؤكدة ان "لن نتهاون بحماية أمننا وسيادتنا تحت أي ظرف ونحتفظ بحق الرد