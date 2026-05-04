طهران: لا نسعى إلى الحرب وإذا فرضت علينا سيكون ردنا حاسما

جاءت تصريحات عارف خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، حيث استعرض أوضاع البلاد وأولويات الحكومة بعد شهرين من الحرب التي شنتها وإسرائيل على في 28 فبراير الماضي.وقال عارف، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء: "إن العدو دخل الميدان في يناير بهدف زعزعة الاستقرار وخلق قطبية ثنائية في المجتمع، لكن هذا المشروع فشل تماما بفضل نهج النظام القائم على تعزيز الوحدة".وأضاف أن "الحكومة اعترفت لأول مرة بشهداء أحداث يناير، وهو ما أسهم في تعزيز التضامن الاجتماعي وإحباط سيناريو العدو، وهو النهج الذي بلغ ذروته في حرب رمضان 28 فبراير وعزز التماسك الوطني".كما أكد عارف على دور الشعب الإيراني، قائلا: "لقد وقف الناس لأكثر من 60 ليلة بحضورهم المستمر في الميدان إلى جانب بلدهم ومثلهم العليا، وكان هذا الحضور يزداد حماسة كل ليلة. هؤلاء الناس هم صانعو المشهد الرئيسيون في حرب رمضان، وتفخر الحكومة بأن تكون خادمة لهم".وأشار إلى بسالة القوات المسلحة في مواجهة هجمات العدو، مشددا على أن هذه المقاومة "غيرت المعادلات العالمية" وأظهرت أن حقبة الأحادية والاعتماد على العقوبات آخذة في الانقراض.ولفت عارف إلى إدارة البلاد خلال "حرب رمضان"، موضحا أنها تمت على أساس "اقتصاد المقاومة" وبصلابة الحكومة، وفي ظل هذه الظروف، تمت متابعة تنفيذ خطة التنمية السابعة بجدية.وأضاف: " الذي تم إنشاؤه مهد الطريق لنمو كبير في مجال العلوم والتكنولوجيا، والحكومة ملزمة بتوفير البنى التحتية اللازمة لنشاط النخبة وإعادة بناء المراكز المتضررة".