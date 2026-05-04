روسيا تعلن عن هدنة لمدة يومين في أوكرانيا

وجاء في البيان الصادر عن : "وفقا لقرار للقوات المسلحة للاتحاد الروسي ، يتم الإعلان عن هدنة يومي 8 و9 مايو 2026 احتفالا بانتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى".

وأشارت الوزارة إلى أنها "تأمل أن يحذو الجانب الأوكراني حذو هذا المثال"، وفي الوقت نفسه، لفتت الانتباه إلى "تهديدات بضرب العاصمة الروسية في 9 مايو".



ووعدت وزارة الدفاع بأن القوات الروسية ستتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة خلال الاحتفالات، محذرة من أنها ستشن ضربة صاروخية واسعة النطاق على وسط إذا تم استهداف موسكو.