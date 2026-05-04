رفع حالة التأهب في "إسرائيل" على خلفية التصعيد بالخليج

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "نحن مستعدون للعودة إلى القتال فورا في ، وننتظر الضوء الأخضر من الأمريكيين".وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان البنتاغون عن تدمير ستة زوارق إيرانية صغيرة كانت تحاول عرقلة "مشروع الحرية" العسكري الذي أطلقه الرئيس الأمريكي لتحرير السفن العالقة في .وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن أنظمة الدفاع الجوي والقدرات الهجومية للجيش الإسرائيلي وضعت في حالة استعداد قتالي عالية، مع التشديد على عدم وجود تغييرات حالياً في تعليمات .ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من تصريحات أدلى بها الإسرائيلي ، حيث أعلن أن " مستعدة لتجديد الحرب ضد إيران"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "جاهز دفاعيا وهجوميا، وتم تحديد الأهداف".