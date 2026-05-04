ترامب: أسعار الوقود ستنخفض بوتيرة سريعة بعد انتهاء حرب إيران

أعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن أسعار الوقود ستنخفض بوتيرة سريعة بعد انتهاء حرب .

وقال في كلمة له، "معظم المسيرات والصواريخ الإيرانية التي أطلقت على الإمارات أسقطتها الدفاعات الجوية".

وأضاف "لم تكن هناك مرافقة بحرية للسفينة الكورية الجنوبية عندما تعرضت لإطلاق النار".

ولفت ترامب الى أنه "ليس لدى بحرية ولا قوات جوية ولا رادارات ولا قادة ونحن نبلي بلاء حسنا"، مضيفا "أسعار الوقود ستنخفض بوتيرة سريعة بعد انتهاء حرب إيران".

يُذكر أن الحرب بين وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى بدأت في 28 شباط الماضي، وأسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، ودخلت هدنة هشة حيز التنفيذ في 8 نيسان الماضي بوساطة باكستان.



ورغم الهدنة، لا تزال المفاوضات بين وواشنطن في إسلام آباد متوقفة، مع استمرار الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية وإصرار طهران على أن إدارة هي "حق أصيل" لها.