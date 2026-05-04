مصرع لاعبي فريق رياضي في تحطم طائرة أمريكية

وقع الحادث في ويمبرلي، على بعد حوالي 64 كيلومترا من أوستن. وكانت الطائرة من طراز سيسنا 421°C قد أقلعت من أماريلو متجهة إلى نيو براونفيلز.وقال الرقيب راي: "أُعلن عن وفاة وأربعة ركاب كانوا على متن الطائرة في موقع الحادث".وكان على متن الطائرة أعضاء من نادي أماريلو للبيكلبول، متجهين إلى بطولة بيكلبول.وأعلن نادي أماريلو للبيكلبول، عبر صفحته على موقع " " وفاة أعضاء النادي: سيرين ويلسون (19 عاما)، بروك سكيبالا (45 عاما)، ستايسي هيدريك (51 عاما)، جاستن "غلين" أبلينغ (37 عاما)، وهايدن (39 عاما) في حادث تحطم الطائرة.وكتب النادي: "تلقينا اليوم نبأً مفجعا، ونشعر جميعا بالحزن لفقدان خمسة من أعضاء عائلة أماريلو للبيكلبول".وقال المتحدث باسم النادي، دان داير، إن طائرة أخرى كانت متجهة من أماريلو إلى البطولة في نفس الوقت وهبطت بسلام.