واشنطن تكشف عن مشروع قرار يخص مضيق هرمز

وأوضح والتز أن "مشروع القرار يستهدف ممارسات : الألغام البحرية ومحاولة فرض رسوم على الملاحة الدولية".وأضاف أن "المطالب: وقف فرض الرسوم ووقف زرع الألغام، والكشف عن مواقع الألغام السابقة والمساعدة في إزالتها، فيما يدعو القرار إلى إنشاء ممر إنساني مدعوم من لتدفق المساعدات العالمية".وذكر أن "مشروع القرار يطرح كقضية قانونية دولية، وليس مجرد نزاع مع إيران، والرسالة الأساسية: لا يحق لأي دولة ابتزاز التجارة العالمية".وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية في وقت سابق، أن قواتها شنت هجمات ودمرت ستة زوارق إيرانية صغيرة، في المقابل، وصفت وسائل إعلام إيرانية رسمية الرواية الأمريكية بأنها "كاذبة" ومضللة.هذا وتستمر التوترات في المنطقة مع تأكيد على أن إدارة هي "حق أصيل" لإيران، في مقابل إصرار على استئناف الملاحة في هذا الممر الحيوي.