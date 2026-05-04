حزب الله يعلن تنفيذ 13 عملية ضد "الجيش الإسرائيلي"

وأكد أنه شن العمليات ردا على خرق وقف إطلاق النار والاعتداء على المدنيين وتدمير بيوتهم وقراهم في واستنادا إلى الحق في مقاومة الاحتلال ودحره.وشدد في بيانه على أن "المقاومة الإسلامية معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه"، وأوضح أن هذا "أقل واجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على دولة وشعبا ومقاومة".وذكر الحزب أن الاستهدافات تمت بصليات صاروخية وقذائف مدفعية ومسيرات انقضاضية حققت إصابات مباشرة.وطالت الاستهدافات تجمعات لآليّات وجنود إسرائيليين في بلدات البياضة والقنطرة وعيناتا وعدشيت القصير، إضافة إلى استهداف جنود في بلدة .