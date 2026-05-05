سفينة كورية جنوبية تتعرض لانفجار وحريق في مضيق هرمز

دوليات

2026-05-05 | 01:28
سفينة كورية جنوبية تتعرض لانفجار وحريق في مضيق هرمز
189 شوهد

السومرية نيوز- دولي
أعلنت كوريا الجنوبية عن اندلاع حريق عقب انفجار وقع الاثنين على متن سفينة ترفع علم بنما وتشغلها شركة شحن كورية جنوبية كبرى كانت عالقة في مضيق هرمز.

وقالت الخارجية الكورية الجنوبية في بيان لها اليوم الثلاثاء إن الحادث وقع على متن السفينة التي تديرها شركة "إتش إم إم" في حوالي الساعة 8:40 مساء أمس بينما كانت راسية في المياه القريبة من الإمارات العربية المتحدة داخل المضيق.
وأضافت الوزارة أن السفينة كان على متنها 24 من أفراد طاقمها، وهم 6 كوريين جنوبيين و18 من رعايا دول أجنبية. ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن. ويجري حاليا التحقيق في سبب الانفجار والحريق، فضلا عن حجم الأضرار.
وقال خفر السواحل الكوري إنه تبادل المعلومات حول الحادث مع وكالات الإنقاذ البحري في 5 دول مجاورة لمضيق هرمز، وهي الإمارات والكويت والسعودية وقطر وعمان؛ وطلبت التعاون من أجل عمليات إنقاذ سريعة في حالات الطوارئ.
وفي وقت سابق، قالت الخارجية الكورية الجنوبية إنها تتحقق من معلومات تفيد بأن السفينة تعرضت لهجوم.
وقالت شركة الشحن إن الحريق اندلع في الجانب الأيسر من غرفة المحركات عقب انفجار على متن سفينة نقل البضائع، مضيفة أن أفراد الطاقم يعملون حاليا على إخماد النيران.
وقال مسؤول في شركة "إتش إم إم": "لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث ناجما عن هجوم خارجي أو عطل داخلي. ونظرا لأن غرفة المحركات تقع في الجزء السفلي من السفينة، فمن الصعب الوصول إليها وإطفاء الحريق. ولذلك تستغرق جهود إطفاء الحريق وقتا أطول من المتوقع".
ووفقا لسلطات كوريا الجنوبية، فإن هناك 26 سفينة ترفع العلم الكوري الجنوبي عالقة حاليا في مضيق هرمز، بما في ذلك 9 ناقلات نفط، وحتى الآن لم يتم تأكيد أي حالة تعرضت فيها سفينة كورية جنوبية لهجوم في مضيق "هرمز" منذ أن تم إغلاقه فعليا في أواخر فبراير عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وتصاعدت التوترات أكثر حول المضيق يوم الاثنين بعد أن شنت الولايات المتحدة عملية أطلق عليها اسم "مشروع الحرية"، بهدف تحرير السفن العالقة في المنطقة. ونددت إيران بهذه الخطوة باعتبارها انتهاكا لوقف إطلاق النار الساري منذ أوائل نيسان.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أطلقت النار على سفينة شحن كورية جنوبية وبعض الأهداف الأخرى، في الوقت الذي أطلقت فيه الولايات المتحدة عملية "مشروع الحرية" التي تهدف إلى فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، وحث كوريا الجنوبية على الانضمام إلى هذه الجهود.
ووردت أنباء عن تعرض عدد من السفن التجارية للقصف وعن اشتعال النيران بميناء نفطي إماراتي بعد ضربة إيرانية، إذ أدت محاولة ترامب استخدام البحرية الأمريكية لتحرير الملاحة إلى أكبر تصعيد في الحرب منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أربعة أسابيع.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لم تسجل أي أضرار في المضيق حتى الآن باستثناء السفينة الكورية الجنوبية".
وسبق أن قالت كوريا الجنوبية إنها ستدرس بعناية دعوة ترامب الدول لنشر سفن حربية في سبيل تشكيل تحالف يضمن المرور الآمن عبر المضيق، مؤكدة في الوقت نفسه أن خطوة من هذا القبيل تتطلب موافقة تشريعية.
