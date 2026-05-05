تحذير للدبلوماسي بدر العوضي

وتفاعل المحامي مع الموضوع بطريقة قانونية، مشيرا إلى إمكانية ملاحقة حكومة بلاده للسفير السابق قانونيا ومقاضاته في حال إفشاء أسرار الدولة، وذلك نظرا لعمله السابق موظفا عاما وسفيرا للكويت في .واستدعى المحامي نصوصا صريحة من في سلسلة منشورات، مشيرا إلى أن الموظف العام يظل مقيدا بعدم إفشاء الأسرار أو الاحتفاظ بالوثائق الرسمية، حتى بعد انتهاء خدمته، في تأكيد واضح على أن العلاقة القانونية مع الدولة لا تنتهي بخروجه من المنصب.ولم يقف المحامي عند هذا الحد، بل وسع الدائرة بالإشارة إلى في القطاع الذي يجيز فصل العامل دون تعويض إذا أفشى أسرار جهة عمله. ولفت إلى أن القضاء هو الجهة الوحيدة التي تحدد، وفق تقديرها، توافر حالة مخالفة الحظر للموظف العام، وخطأ العامل، وعلاقة السببية بالضرر، والتعويض الموجب لجبر الضرر.ورد المحامي الكويتي على أحد المتابعين الذي علق بأن السفير السابق بات يحمل جنسية ، مؤكدا أن القانون يطبق على جميع الموظفين العموميين، سواء الحاملين للجنسية أو غيرها من الجنسيات.وكتب: القانون لا علاقة له بجنسية المخاطبين به ويطبق على الجميع، الكويتي وغير الكويتي، طالما أنه حمل صفة موظف عام وعمل لدى حكومة . ومن حق الدولة ملاحقته إذا ثبت مخالفته لنص المادة 25 من قانون الخدمة المدنية". مضيفا: "ندع العواطف والتعصب الجاهلي على جانب لكي تفهموا".