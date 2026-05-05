مجددا.. واشنطن تنشر تحذيرا يخص العراق

وقالت السفارة في بيان ورد اـ ، ان "المجال الجوي العراقي اعيد فتحه حيث تعمل رحلات تجارية محدودة حاليًا".واضافت "ينبغي على من يفكرون في السفر الجوي داخل أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة المستمرة لوجود صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف صاروخية في الأجواء العراقية".وتذكّر في العراق المواطنين الأمريكيين بتحذير المستوى الرابع: عدم السفر إلى العراق. ويُنصح المواطنون الأمريكيون: “لا تسافروا إلى العراق لأي سبب. غادروا الآن إذا كنتم هناك".وبينت ان "الميليشيات تواصل التخطيط لهجمات إضافية ضد المواطنين الأمريكيين والأهداف المرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان العراق. كما تواصل بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية تقديم غطاء سياسي ومالي وعملياتي لهذه الميليشيات".ولاتزال بعثة في العراق تمارس اعمالها رغم أمر المغادرة الإلزامية، وذلك لتقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين في العراق. لا تحاولوا التوجه إلى السفارة في أو في نظراً للمخاطر الأمنية الكبيرة. إذا كنتم مواطنين أمريكيين وتحتاجون إلى مساعدة.