واشنطن: “مشروع الحرية” لتأمين مضيق هرمز مؤقت ولا يستهدف مواجهة مع إيران

وأوضح هيجسيث، خلال مؤتمر صحفي، أن الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال قائماً بشكل كامل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بلاده لا تسعى إلى الدخول في مواجهة عسكرية مع ، رغم اعتراضها على هذه الإجراءات.وأشار إلى أن القوات الأميركية لن تضطر إلى دخول الأجواء أو المياه الإقليمية الإيرانية ضمن إطار مهمة تأمين الملاحة، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية حركة الشحن من أي تهديدات.كما دعا الوزير الأميركي دول العالم إلى بذل جهود أكبر لضمان أمن الملاحة، متهماً بالاستمرار في مضايقة السفن في المضيق منذ فترة طويلة.وبيّن أن الجيش الأميركي فرض سيطرته على حركة الملاحة في ، معتبراً أن إيران لا تسيطر عليه، لافتاً إلى وجود تنسيق مستمر بين الأميركية وشركائها مع مئات السفن وشركات الشحن والتأمين، في وقت تصطف فيه أعداد كبيرة من السفن لعبور المضيق.