رئيس الأركان الأميركي: جاهزون لاستئناف القتال مع إيران

وأوضح كين، خلال مؤتمر صحفي، أن عملية “مشروع الحرية” تهدف إلى ضمان ممر آمن للسفن التجارية ، متهماً باستهداف الملاحة واستخدام سلاسل الإمداد كورقة ضغط بما يخالف القوانين .وأضاف أن “النظام الإيراني، بقيادة ، يسعى إلى احتجاز الاقتصاد العالمي”، مشيراً إلى أن أكثر من 22 ألف بحار عالقون على متن نحو 1500 سفينة في .وبيّن أن القوات الأميركية مستعدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة إذا صدرت الأوامر السياسية، لافتاً إلى أن الهجمات الإيرانية حتى الآن لم تصل إلى مستوى يستدعي استئناف حرب شاملة.وكشف كين أن إيران أطلقت النار على سفن تجارية 9 مرات، ونفذت أكثر من 10 هجمات ضد القوات الأميركية منذ إعلان وقف إطلاق النار، متوقعاً زيادة عدد السفن العابرة للمضيق خلال الأيام المقبلة، ومؤكداً أن قرار استئناف القتال يبقى رهناً بالقيادة السياسية.