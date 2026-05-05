أكسيوس: ترامب قد يأمر باستئناف الحرب الاسبوع الحالي

ونقلت أكسيوس عن المسؤولين قولهم ان "الرئيس قد يأمر باستئناف الحرب في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا استمر الجمود الدبلوماسي".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الاميركي ، أن الصراع العسكري بين وإيران قد يستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى.وأوضح ترامب، في مقابلة إعلامية، أن الجيش الأميركي دمّر معظم الأهداف التي كان يسعى لضربها، مشيراً إلى أن توقيت نهاية النزاع ليس عاملاً حاسماً بالنسبة لواشنطن.وأضاف أن بلاده واثقة من تحقيق النصر، سواء عبر التوصل إلى اتفاق مناسب أو من خلال حسم عسكري، مؤكداً: “لقد فزنا بالفعل وسننتصر بطريقة أو بأخرى”.