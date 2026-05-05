الجيش الأمريكي: نركز على فتح مسار آمن لمرور السفن بمضيق هرمز

وقال المتحدث باسم ، "أعلنا دعمنا لمشروع الحرية الذي أعلنه الرئيس ، الهدف من مشروع الحرية هو دعم الاقتصادين الإقليمي والعالمي".

وأضاف "مهام مشروع الحرية دفاعية ومحددة ومؤقتة"، مردفا "هناك مسار آمن عبر وفرته ووضعت فوقه مظلة آمنة".

ولفت المتحدث باسم الأمريكية الى أنه "نقود مشروع الحرية لأجل العالم للسماح للسفن التجارية بالمرور"، مضيفا "نركز على فتح مسار آمن لضمان مرور السفن التجارية بمضيق هرمز".

ومساء الثالث من أيار الحالي، أعلن الرئيس الأمريكي عن إطلاق عملية "مشروع الحرية" لمساعدة السفن المحاصرة في مضيق هرمز والتي تحاول الفرار، وصرح قائد قيادة خاتم المركزية، لاحقا بأن تحذر من الاقتراب من مضيق هرمز، وأنها مستعدة لمهاجمة القوات الأمريكية.