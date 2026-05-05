إيران توجه تحذيرا جديدا للسفن التي تعتزم عبور مضيق هرمز

وقالت القوة البحرية للحرس الثوري في البيان: "نحذر جميع السفن التي تنوي عبور المضيق، المسار الوحيد الآمن للعبور عبر هو الممر الذي أعلنته البحرية الإيرانية سابقا".وأكدت أن تحويل السفن إلى طرق أخرى أمر غير آمن وسيواجه ردا حاسما من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.كما وجهت تحذيرا جديدا لشركات التأمين البحري الدولية وأصحاب السفن والبضائع، داعية لعدم الانجرار وراء التصريحات الأمريكية والسماح بأن تكون تكاليف تلك التصريحات على حساب جيوبهم.هذا، وجاء التحذير الإيراني الجديد بعد أقل من 48 ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي ، إطلاق عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز بهدف ضمان حرية الملاحة وخروج السفن من المضيق بأمان.