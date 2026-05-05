​طهران تكشف حقيقة وجود انقسام بين الحكومة والحرس الثوري

وقال ردا على سؤال حول شائعة الخلاف بين الرئيس والحرس الثوري: "هذا غير صحيح على الإطلاق، وكان القادة والرئيس نفسه حاضرين في جميع الاجتماعات التي عُقدت، وتم اتخاذ جميع القرارات في هذه الاجتماعات بالإجماع".وفي معرض حديثه عن التعامل مع المضاربين في ظروف الحرب، أكد ميرزائي أن "قضية التضخم هي إحدى القضايا المهمة على جدول أعمال الحكومة، ويمكن أن يكون هذا التضخم مصدرا للاحتكار والممارسات الفاسدة؛ وتُحاول الوكالات المعنية بكل جدية القيام بأدوارها ومسؤولياتها".وأشار رئيس إلى أن منظمة العقوبات ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة ووزارة الزراعي تتخذ "كافة التدابير اللازمة" لمنع الاحتكار، مضيفا: "جزء من ارتفاع الأسعار ناتج عن الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد؛ فنحن في حالة حرب، والحكومة تبذل قصارى جهدها لتخفيف الضغط على الشعب قدر الإمكان".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ومعارضة قد تحدثت في الفترة الأخيرة عن وجود بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والحرس الثوري، خاصة فيما يتعلق بسياسة التعامل مع دول الجوار وإدارة التصعيد العسكري، في وقت تشن فيه وإسرائيل حربا على منذ 28 شباط الماضي.