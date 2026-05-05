قتيلان وثلاثة مصابين بإطلاق نار قرب مركز تجاري شمال دالاس

وقالت الشرطة إن رجلا أطلق النار على خمسة أشخاص في مركز تسوق شمال دالاس يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم.وأضاف رئيس شرطة كارولتون أريدوندو، أن إطلاق النار لم يكن عشوائيا وأن الضحايا كانوا يعرفون المهاجم.وتابع قائلا: "لا نعرف بالضبط ما كان يدور، لكننا نفهم أنه يتعلق بخلافات عمل".وأفادت الشرطة بأنه بعد مطاردة قصيرة سيرا على الأقدام، تم القبض على المشتبه به البالغ من العمر 69 عاما على بعد حوالي 4 أميال (6 كيلومترات) في متجر بقالة.