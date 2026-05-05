إيران تعلن عن صياغة وتطبيق آلية جديدة لعبور مضيق هرمز
المزيد
واشنطن تكشف عن تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن مضيق هرمز
دوليات
2026-05-05 | 16:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
423 شوهد
قال وزير الخارجية الأمريكي
ماركو روبيو
إن
الولايات المتحدة
قدمت مشروع قرار جديدا لمجلس
الأمن الدولي
بشأن
مضيق هرمز
، يتضمن طلبات من
إيران
بـ"وقف الهجمات، وزرع الألغام، وفرض الرسوم".
وجاء في بيان مكتوب نقلا عن روبيو: "يطلب مشروع القرار من
إيران
وقف الهجمات، وزرع الألغام، وفرض الرسوم. ويطلب من إيران الكشف عن عدد ومواقع الألغام البحرية التي زرعتها، والتعاون مع جهود إزالتها، بالإضافة إلى دعم إنشاء ممر إنساني أيضا".
وقال روبيو إن نص مشروع القرار تم إعداده بتكليف من الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
. وأوضح أن الدول المشاركة في تقديمه هي
البحرين
والسعودية والإمارات والكويت وقطر، مضيفا أن
الولايات المتحدة
تتوقع إجراء تصويت في الأيام القادمة.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد المتحدث الرسمي باسم
الحرس الثوري
الإيراني قد أكد موقف
طهران
الذي ينص على أن أي حركة للسفن المدنية والتجارية في
مضيق هرمز
تتم عبر مسار محدد وبتنسيق مع السلطات الإيرانية.
يذكر أن
مجلس الأمن
كان قد فشل سابقا في اعتماد مشروع قرار بشأن مضيق هرمز بعد استخدام
روسيا
والصين حق النقض (الفيتو). وأشار مندوب روسيا الدائم لدى
الأمم المتحدة
فاسيلي نيبينزيا
إلى أن روسيا لم تستطع دعم نص من شأنه أن يخلق سابقة خطيرة للقانون الدولي.
مضيق هرمز
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
الولايات المتحدة
فاسيلي نيبينزيا
الأمم المتحدة
دونالد ترامب
الأمن الدولي
الحرس الثوري
ماركو روبيو
المزيد
