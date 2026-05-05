واشنطن تكشف عن تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن مضيق هرمز

وجاء في بيان مكتوب نقلا عن روبيو: "يطلب مشروع القرار من وقف الهجمات، وزرع الألغام، وفرض الرسوم. ويطلب من إيران الكشف عن عدد ومواقع الألغام البحرية التي زرعتها، والتعاون مع جهود إزالتها، بالإضافة إلى دعم إنشاء ممر إنساني أيضا".وقال روبيو إن نص مشروع القرار تم إعداده بتكليف من الرئيس الأمريكي . وأوضح أن الدول المشاركة في تقديمه هي والسعودية والإمارات والكويت وقطر، مضيفا أن تتوقع إجراء تصويت في الأيام القادمة.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد المتحدث الرسمي باسم الإيراني قد أكد موقف الذي ينص على أن أي حركة للسفن المدنية والتجارية في تتم عبر مسار محدد وبتنسيق مع السلطات الإيرانية.يذكر أن كان قد فشل سابقا في اعتماد مشروع قرار بشأن مضيق هرمز بعد استخدام والصين حق النقض (الفيتو). وأشار مندوب روسيا الدائم لدى إلى أن روسيا لم تستطع دعم نص من شأنه أن يخلق سابقة خطيرة للقانون الدولي.