إيران تعلن عن صياغة وتطبيق آلية جديدة لعبور مضيق هرمز

ووفقا لمعلومات المحطة، يجب على السفن التي تنوي المرور عبر ، أن تقوم بإبلاغ السلطات الإيرانية بذلك.و"بعد إخطار السلطات الإيرانية ذات العلاقة، يجب أن تتلقى السفينة رسالة إلكترونية من هذه السلطات تتضمن معلومات عن قواعد الحركة عبر المضيق".وبعد موافقة السفينة على القواعد الإيرانية الجديدة، تحصل على تصريح للمرور عبر مضيق هرمز.وجرت الإشارة إلى أن هذه التصاريح ستصدر من قبل "سلطة إيرانية جديدة".وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن ستبدأ، اعتبارا من يوم الاثنين، بتنفيذ عملية لإخراج السفن من الممر البحري، المغلق بسبب النزاع العسكري.وهدد بمحو "من على وجه الأرض" إذا هاجمت السفن الأمريكية المرافقة للسفن التجارية في مضيق هرمز.