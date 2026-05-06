حراك سعودي إيراني يواكب "تفاهمات واشنطن وطهران" لإنهاء الحرب

وبحث الجانبان خلال الاتصال آخر التطورات والمستجدات الإقليمية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.كما أكد الوزيران على استمرار مسار الدبلوماسية والتعاون بين دول المنطقة، وذلك بهدف منع حدوث التوترات أو تصعيدها.وتزامن هذا الاتصال مع أنباء روج لها موقع أكسيوس الأمريكي بأن وإيران على وشك توقيع مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الصراع.وذكر الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين آخرين مطلعين على المفاوضات أن يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا.وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع أن ترد إيران على النقاط الرئيسية للاتفاق المحتمل خلال 48 ساعة.وأكد "أكسيوس" أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ولكن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب نقطة وصل إليها الطرفان إلى اتفاق منذ بدء الحرب.