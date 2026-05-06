اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

وذكر الموقع في تقرير أن تتوقع ردودا إيرانية بشأن عدة نقاط رئيسية في غضون 48 ساعة.وأشار التقرير إلى أن الطرفين لم يتفقا فعليا على أي شيء بعد، لكنه قال إن هذا هو أقرب ما وصلت إليه الأطراف من اتفاق منذ بدء الحرب.وقال موقع أكسيوس إن الاتفاق، الذي يشمل بنودا أخرى، سيتضمن التزام بوقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم وموافقة الولايات المتحدة على رفع عقوباتها ورفع التجميد عن أموال إيرانية تقدر بمليارات الدولارات ورفع الجانبين للقيود المفروضة على المرور عبر .وأضاف التقرير أن مذكرة التفاهم المؤلفة من صفحة واحدة و14 بندا هي محل تفاوض بين مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وعدد من المسؤولين الإيرانيين بشكل مباشر وأيضا عبر وسطاء.وأشار إلى أن المذكرة بشكلها الحالي ستعلن نهاية الحرب في المنطقة وبدء فترة 30 يوما من المفاوضات بشأن اتفاق تفصيلي لفتح المضيق والحد من برنامج إيران النووي ورفع العقوبات الأمريكية.وقال أكسيوس، نقلا عن مسؤول أمريكي، إن القيود التي فرضتها إيران على الملاحة عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي لموانئ إيران سيرفعان تدريجيا خلال فترة 30 يوما.وأشار المسؤول إلى أن القوات الأمريكية ستكون قادرة على إعادة فرض الحصار أو استئناف العمليات العسكرية إذا انهارت المفاوضات.من ناحية أخرى، نقلت عن مصدر باكستاني مطلع على المفاوضات تأكيده أن وطهران تقتربان من التوصل إلى مذكرة التفاهم.