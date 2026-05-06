رائد فضاء يروي قصة لقائه بأجسام فضائية في منزله

وكتبت الصحيفة:"ادعى بينيي بأنه، وفي كانون الاول 2003، وبعد أيام قليلة من حادث أثناء رحلة اختبارية، مرّ بتجربة (التقاء قريب) مع أجسام فضائية مجهولة قلبت حياته رأسا على عقب".وفي تفصيل للحادثة قال بيني "إنه ليلا ليجد فناء منزله مضاء بضوء ساطع بينما كان باقي الشارع مظلما، كما رأى العديد من الأجسام الكروية بأحجام مختلفة تحلق في الفناء، بعضها مر عبر جسده"، وأشارت الصحيفة إلى أن رائد ظل يحافظ على سرية هذه القصة لسنوات.ويؤكد كيفن ، المنتج التنفيذي للفيلم الوثائقي الذي يتحدث عن القصة، أن هذه القصة المذهلة "يجب أن تؤخذ على محمل الجد، نظرا لسمعة رائد الفضاء الممتازة".يذكر أن بريان بينيي توفي إثر نوبة قلبية في سبتمبر 2022 عن عمر يناهز 69 عاما. وكان قائدا لأول مركبة فضائية تجارية SpaceShipOne ، وفي عام 2004 أصبح ثاني رائد فضاء تجاري في التاريخ.