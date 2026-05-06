7 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على لبنان

وأفادت بمقتل 4 أشخاص إثر غارات إسرائيلية استهدفت بلدة زلايا في شرقي البلاد. وأضافت أن مسيّرات إسرائيلية نفذت 4 غارات صباحية على بلدة ميفدون، طالت محيط المدرسة الرسمية، ما أسفر عن استشهاد شخصين، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف البلدة.وفي الجنوب، ذكرت الوكالة أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت مسعفين تابعين للهيئة الصحية الإسلامية (التابعة لحزب الله) في بلدة دير كيفا، مما أدى إلى إصابة 3 منهم نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة. كما أسفرت غارة أخرى على بلدة عدشيت في قضاء النبطية عن استشهاد شخص واحد.وأشارت التقارير إلى أن الطيران الحربي شن سلسلة غارات على بلدات رشكنانية، وصفد البطيخ، وبرعشيت، وقلاويه، مما ألحق أضراراً جسيمة بمدرسة برج قلاويه.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مهاجمة 25 هدفاً تابعاً لحزب الله في خلال الساعات الـ24 الماضية، زاعماً أن المواقع المستهدفة شملت مستودعاً للأسلحة ومباني عسكرية. وأشار الجيش إلى اعتراض هدف "مشبوح" (جسم طائر) ليلة أمس في منطقة العمليات جنوباً.وذكر البيان الإسرائيلي أن أطلق خلال الساعات الأخيرة صواريخ وطائرات مسيّرة مفخخة وقذائف هاون سقطت قرب مواقعه دون تسجيل إصابات، وذلك في وقت تفرض فيه تل أبيب رقابة مشددة على خسائرها الحقيقية.ومع استمرار التصعيد، دوت صفارات الإنذار صباح الأربعاء في مستوطنة "شتولا" بالجليل الأعلى قرب الحدود . وفي غضون ذلك، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 12 بلدة في الجنوب والبقاع بإخلاء منازلهم فوراً، تمهيداً لتنفيذ هجمات جديدة ادعى أنها تستهدف بنى تحتية لحزب الله.